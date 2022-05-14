Фронтмен группы Maneskin Дамиано Давид заявил своим поклонникам о травме ноги. Сейчас солист группы, которая победила на Евровидении 2021, ходит с тростью.
Об этом неприятном инциденте Дамиано рассказал в Instagram. Он добавил, что повредил лодыжку, и это явно не вписывалось в его планы — вместе с коллективом Maneskin он должен выступить в гранд-финале Евровидения 2022 в Турине. Музыкант заверил, что их участие в шоу точно состоится.
На снимке в соцсети он стоит на улице, опираясь на трость. Похоже, без нее у Давида возникают трудности в ходьбе.
На одной из фанатских страниц в Instagram музыкант позирует на камеру вместе со своими поклонниками. На фотографиях видно, что Дамиано стоит без трости, которую неудачно прячет за своей спиной.
Инцидент случился прямо перед финалом Евровидения 2022 — 14 мая украинская группа Kalush Orchestra будет бороться за победу в международном конкурсе. Они выступили во время первого полуфинала 10 мая, и их талант покорил весь мир. Публика в зале аплодировала стоя.
Наши музыканты рассказали в эксклюзивном интервью Фактам ICTV о своих ощущениях от мероприятия, а также о дисквалификации РФ.