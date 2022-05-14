Фронтмен группы Maneskin Дамиано Давид заявил своим поклонникам о травме ноги. Сейчас солист группы, которая победила на Евровидении 2021, ходит с тростью.

Об этом неприятном инциденте Дамиано рассказал в Instagram. Он добавил, что повредил лодыжку, и это явно не вписывалось в его планы — вместе с коллективом Maneskin он должен выступить в гранд-финале Евровидения 2022 в Турине. Музыкант заверил, что их участие в шоу точно состоится.

На снимке в соцсети он стоит на улице, опираясь на трость. Похоже, без нее у Давида возникают трудности в ходьбе.

На одной из фанатских страниц в Instagram музыкант позирует на камеру вместе со своими поклонниками. На фотографиях видно, что Дамиано стоит без трости, которую неудачно прячет за своей спиной.

первого полуфинала 10 мая Инцидент случился прямо перед финалом Евровидения 2022 — 14 мая украинская группа Kalush Orchestra будет бороться за победу в международном конкурсе. Они выступили во время, и их талант покорил весь мир. Публика в зале аплодировала стоя.

Наши музыканты рассказали в эксклюзивном интервью Фактам ICTV о своих ощущениях от мероприятия, а также о дисквалификации РФ.