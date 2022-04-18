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Послали Путина: Maneskin поддержали Украину на фестивале Coachella

18 апреля 2022, 12:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Послали Путина: Maneskin поддержали Украину на фестивале Coachella

Победители Евровидения 2021 — итальянская рок-группа Maneskin выступила на фестивале Coachella, где исполнила песню Gasoline в поддержку Украины.

Также вокалист коллектива Дамиано Давид послал президента РФ Владимира Путина в направлении русского корабля. Вспомнили участники Maneskin и о российских бомбах, которые падают на Украину.

— Свободная Украина, к черту Путина! — крикнул со сцены Дамиано.

Ранее мы писали о песне Maneskin — Coachellaкоторую они представили в поддержку нашей страны. Музыканты ее презентовали в рамках флешмоба Stand Up for Ukraine.

Вместе с треком они также показали видеоролик, который начинается со слов — Как вы спите ночью? В видео  также показаны страшные разрушительные кадры войны в Украине после полномасштабного вторжения РФ.

Стоит отметить, что у Maneskin были запланированы концерты в России в рамках нового тура. Однако группа заявила, что солидарна с украинским народом, поэтому они отменяют свои выступления в стране-агрессоре.

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Теги
Maneskin , Підтримка України
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