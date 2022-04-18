Победители Евровидения 2021 — итальянская рок-группа Maneskin выступила на фестивале Coachella, где исполнила песню Gasoline в поддержку Украины.

Также вокалист коллектива Дамиано Давид послал президента РФ Владимира Путина в направлении русского корабля. Вспомнили участники Maneskin и о российских бомбах, которые падают на Украину.

— Свободная Украина, к черту Путина! — крикнул со сцены Дамиано.

Ранее мы писали о песне Maneskin — Coachella, которую они представили в поддержку нашей страны. Музыканты ее презентовали в рамках флешмоба Stand Up for Ukraine.

Вместе с треком они также показали видеоролик, который начинается со слов — Как вы спите ночью? В видео также показаны страшные разрушительные кадры войны в Украине после полномасштабного вторжения РФ.

Стоит отметить, что у Maneskin были запланированы концерты в России в рамках нового тура. Однако группа заявила, что солидарна с украинским народом, поэтому они отменяют свои выступления в стране-агрессоре.