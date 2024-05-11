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Не сдержал эмоций! Победитель Евровидения 2024 Nemo разбил статуэтку прямо на сцене

12 мая 2024, 02:32
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Nemo - переможець Євробачення 2024
Источник: Getty Images

Победитель Евровидения 2024 Nemo, который представлял Швейцарию, случайно разбил хрустальную статуэтку прямо на сцене.

Представитель Швейцарии разбил кубок Евровидения 2024

После объявления результатов Евровидения 2024 Nemo исполнил свою победную песню The Соԁе. Артист не мог сдержать эмоций от победы в конкурсе, поэтому в конце выступления сел на пол, держа в руках награду.

Затем представитель Швейцарии случайно ударил статуэтку об пол, в результате чего она разбилась.

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Фото: скриншот з виступу Nemo на Євробаченні 2024

Всего в финале Евровидения 2024 Nemo одержал победу с результатом в 591 балл. Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna, а тройку лидеров закрыли украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil.

Представитель Швейцарии покорил зрителей Евровидения мощным вокалом и эпатажностью. Он появился на сцене в Мальме в розовой мини-юбке, колготах, массивной обуви и накидке. Выступление Nemo на Евровидении 2024 с песней The Code — смотрите в нашем материале.

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