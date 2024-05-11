Победитель Евровидения 2024 Nemo, который представлял Швейцарию, случайно разбил хрустальную статуэтку прямо на сцене.

Представитель Швейцарии разбил кубок Евровидения 2024

После объявления результатов Евровидения 2024 Nemo исполнил свою победную песню The Соԁе. Артист не мог сдержать эмоций от победы в конкурсе, поэтому в конце выступления сел на пол, держа в руках награду.

Затем представитель Швейцарии случайно ударил статуэтку об пол, в результате чего она разбилась.

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Всего в финале Евровидения 2024 Nemo одержал победу с результатом в 591 балл. Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna, а тройку лидеров закрыли украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil.

Представитель Швейцарии покорил зрителей Евровидения мощным вокалом и эпатажностью. Он появился на сцене в Мальме в розовой мини-юбке, колготах, массивной обуви и накидке. Выступление Nemo на Евровидении 2024 с песней The Code — смотрите в нашем материале.