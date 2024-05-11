Мощный вокал и смыслы: Alyona Alyona и Jerry Heil сорвали овации в финале Евровидения 2024

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024 с песней Teresa & Maria. Представительницы Украины вышли на сцену под вторым номером.

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024

Артистки появились перед международной публикой в длинных нарядах золотого цвета. Постановщиком выступления Alyona Alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024 стала украинский клипмейкер Таня Муиньо.

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Выступление представительниц Украины было наполнено смыслом и символами. Первой на сцену вышла Jerry Heil. Когда она в доспехах поднимается на скалу-декорацию, на экране можно увидеть огненные фейерверки. Многим украинцам они показались похожими на фосфорные бомбы, которыми РФ терроризирует наше государство.

В то же время Alyona Alyona зачитала рэп на фоне изображения украинских девушек, что символизирует значение конкурсной песни Teresa & Maria. В конце номера певицы объединились, демонстрируя украинскую женскую силу.

Украина на Евровидении 2024 — реакция сети

Эта песня касается моей души! Вы удивительные, девушки! Украина, ты заслуживаешь всю любовь в этом мире!

Я не могла сдержать слез, никак… Это чистые эмоции, чистое искусство, чистый талант.

Будем откровенны? Они лучшие в этом году.

Украина знает, что такое Евровидение! Они заслуживают первого места! Они сохраняют свою идентичность каждый год, и их песни всегда имеют сильный смысл!

Удивительная песня, удивительное исполнение и шоу. Эта песня будет моей любимой! Оставайся сильной, Украина!

Для меня это победитель этого года. Безусловно, это лучшее, что я слушал и видел на сцене Евровидения 2024.

Эта песня действительно заслуживает победы в этом году. Голос и сценическое исполнение девушек просто великолепны. Я буду поддерживать вас всегда.

Украина действительно лучшая! Эта музыка, слова, действия на сцене… все идеально!

Сейчас букмекеры прогнозируют Украине место в десятке, а фаворитами считают представителей Хорватии и Швейцарии.