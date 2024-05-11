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Не стримав емоцій! Переможець Євробачення 2024 Nemo розбив статуетку прямо на сцені

12 Травня 2024, 02:32
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Nemo - переможець Євробачення 2024
Джерело: Getty Images

Переможець Євробачення 2024 Nemo, який представляв Швейцарію, випадково розбив кришталеву статуетку просто на сцені.

Представник Швейцарії розбив кубок Євробачення 2024

Після оголошення результатів Євробачення 2024 Nemo виконав свою переможну пісню The Сode. Артист не міг стримати емоцій від перемоги у конкурсі, тому в кінці виступу сів на підлогу, тримаючи в руках нагороду.

Потім представник Швейцарії випадково вдарив статуетку об підлогу, внаслідок чого вона розбилася.

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Фото: скриншот з виступу Nemo на Євробаченні 2024

Загалом у фіналі Євробачення 2024 Nemo здобув перемогу з результатом у 591 бал. Друге місце посів представник Хорватії Baby Lasagna, а трійку лідерів закрили українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil.

Представник Швейцарії підкорив глядачів Євробачення потужним вокалом і епатажністю. Він з’явився на сцені в Мальме у рожевій мініспідниці, колготах, масивному взутті та накидці. Виступ Nemo на Євробаченні 2024 з піснею The Code – дивіться у нашому матеріалі.

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