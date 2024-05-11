Представитель Швейцарии на Евровидении 2024 выступил в финале конкурса 11 мая. Певец Nemo вышел на сцену в Мальме под 21 номером и исполнил песню The Code.

Евровидение 2024 Швейцария — выступление Windows95man в финале

Nemo появился на сцене в розовой мини-юбке, колготах и массивной обуви. Образ артиста дополнила розово-оранжевая накидка. Изюминкой конкурсного номера Nemo стала платформа, которая крутились посреди сцены.

Сейчас смотрят

В песне The Code представитель Швейцарии затрагивает тему гендерной идентичности и поиска своего места в мире. В композиции присутствует сочетание разных музыкальных стилей, в частности поп-музыки, оперы и электро.

Nemo, который определяет себя как небинарную личность, является одним из фаворитов букмекеров. Некоторое время Швейцария занимала первую строчку в рейтинге, сейчас стране пророчат третье место на Евровидении 2024.

Швейцария на Евровидении 2024 — реакция сети

Пользователи сети оценили вокал Nemo и яркую постановку. Некоторые отметили, что слова песни им очень отзываются.