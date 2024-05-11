Представитель Швейцарии на Евровидении 2024 выступил в финале конкурса 11 мая. Певец Nemo вышел на сцену в Мальме под 21 номером и исполнил песню The Code.
Евровидение 2024 Швейцария — выступление Windows95man в финале
Nemo появился на сцене в розовой мини-юбке, колготах и массивной обуви. Образ артиста дополнила розово-оранжевая накидка. Изюминкой конкурсного номера Nemo стала платформа, которая крутились посреди сцены.
В песне The Code представитель Швейцарии затрагивает тему гендерной идентичности и поиска своего места в мире. В композиции присутствует сочетание разных музыкальных стилей, в частности поп-музыки, оперы и электро.
Nemo, который определяет себя как небинарную личность, является одним из фаворитов букмекеров. Некоторое время Швейцария занимала первую строчку в рейтинге, сейчас стране пророчат третье место на Евровидении 2024.
Швейцария на Евровидении 2024 — реакция сети
Пользователи сети оценили вокал Nemo и яркую постановку. Некоторые отметили, что слова песни им очень отзываются.
- Немо безумно талантливый. Управление голосом на сцене просто сумасшедшее. Мало кто мог бы с этим справиться. Это не совсем мой жанр музыки, но я впечатлен.
- Песня и выступление на 10 из 10.
- Эта песня заставила меня почувствовать, что я смотрю мюзикл. Целый ряд различных историй и жанров за 3 минуты. Постановка была простой, но впечатляющей. Это было замечательное выступление!
- Я не верю, что такая песня может звучать вживую лучше, чем в студийной версии. Вокал невероятный.
- Ничего не могу сказать. Мурашки по коже. Слезы. Адреналин. Хаос и спокойствие одновременно. Мой победитель этого года.
- Мне кажется, я никогда не видела такого захватывающего выступления. Слова песни затрагивают на самом глубоком уровне. Как человек, который борется с проблемами психического здоровья и поиска своего места в этом мире, я буквально рыдала, наблюдая за этим, и это потрясающе.
- Это не просто исполнение песни. Это потрясающее шоу. Высокие ноты, опасные движения, суперэнергия и креативное использование сцены. Определенно заслуживает победы в этом году.