Известная голливудская актриса Анджелина Джоли озадачила посетителей кафетерия, когда просто решила выпить львовский кофе.

Ролик со Львова опубликовала журналистка Майя Подгородецкая.

– Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир, — отметила Подгородецкая.

На самом деле ничего удивительного в этом нет, несмотря на то, что украинцам привычней смотреть на Джоли с экранов телевизоров. Актриса уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, поэтому ее визит в Украину более чем логичен.

Анджелина Джоли с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину и призывает людей жертвовать деньги на гуманитарные нужны нашей страны.

Однако на этом видео есть и забавный момент, а именно подросток, который сидит в наушниках и смотрит в телефон, пока остальные удивленные посетители пытаются понять, что происходит.

Первые шутки по этому поводу уже в сети.