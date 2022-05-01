Новость о визите голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов стала потрясением для россиян. Они “захлебнулись” от зависти и, конечно же, прокомментировали это событие.

В частности, российская телеведущая Тина Канделаки, которая поддерживает путинский режим и войну в Украине, написала, что ее “тошнит при виде Анджелины Джоли”.

– Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали люди, гибнущие все эти годы? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, антигуманисты и просто чудовища? – написала Канделаки.

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин вообще посвятил поездке Джоли во Львов стихотворение.

Он пригласил актрису на оккупированный Донбасс, а также отметил, что она его разочаровала.

В то же время российский глянец Elle Russia в своей статье о Джоли написал, что звезда решила выпить кофе “где-то поблизости” России.

Пользователи сети предполагают, что редактором издания запретили использовать слово “Украина”.

— Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных штанах заказывает кофе где-то поблизости. Актриса приехала в Восточную Европу со специальной миссией ООН, – написали они.

Напомним, что 30 апреля Анджелина Джоли прибыла с визитом во Львов. Сначала украинцы увидели ее в кафе, когда она просто решила выпить львовского кофе.

Позже Джоли пообщалась с пострадавшими от войны детьми, а также встретилась на вокзале с беженцами с Донбасса. Актриса приехала в Украину как частное лицо, под личную ответственность.