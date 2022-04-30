Анджелину Джоли во Львове застала воздушная тревога: актриса убегала в укрытие

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая 30 апреля прибыла с визитом во Львов, была вынуждена бежать в бомбоубежище, когда началась воздушная тревога.

На кадрах видео, которое опубликовали уже десятки мировых СМИ, в сопровождении львовян Джоли движется по вокзалу в направлении ближайшего укрытия. Актрису буквально окружили случайные прохожие, которые узнали актрису.

Также на видео слышно, как один из прохожих спрашивает у Анджелины Джоли, не страшны ли ей находиться во Львове во время воздушной тревоги. В ответ она улыбнулась и уверенно ответила: Нет, нет, я в порядке.

Выяснилось, что визит Анджелины Джоли в Украину не является гуманитарной миссией ООН. Актриса приехала как частное лицо, под личную ответственность.

— Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту, — заявил официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш.

Напомним, актриса уже почти 20 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.