29 октября завершился 7 выпуск реалити-шоу Холостячка 2 со Златой Огневич на СТБ. В этой части было много интриг и неожиданных поворотов, секретов и смелых решений.

Злата уже успела побывать на тайном свидании, насладиться отдыхом на пляже и завтраком в постели. Но так долго продолжаться не может, и главная Холостячка должна сузить круг мужчин, которые будут и дальше бороться за ее сердце.

Церемония роз была очень напряженной — все участники сильно нервничали, и никто не мог быть уверен дальнейшей борьбе за руку Златы.

Первым получил розу Максим Тарапата — мужчина второй раз подряд получает цветок первым. Это явный знак того, что он делает все правильно на пути к сердцу Холостячки. В начале 7 выпуска он пригласил главную героиню на пляж для уединения, а после — принес ей ужин в постель, чем Злата Огневич очень обрадовалась.

Роману Васильеву повезло меньше остальных — он не получил заветный цветок, и покинул проект. В этом выпуске он был на свидании со Златой на пляже, где их ожидали лошади. По плану мужчины, они должны были прогуляться вдоль берега, но что-то пошло не так — лошадь Златы пыталась сбросить свою наездницу. После долгих уговоров Романа девушка согласилась на прогулку, и ей даже понравилось. Но о негативных эмоциях также решила не молчать.

— Я почувствовала психологическое давление со стороны Романа. Ощущала раздражение и обиду — на мои просьбы он отвечал мягким “Нет”. Все должно было следовать по его плану, и мне он просто не оставлял выбора, — заявила Злата.

Это явно повиляло на финальное решение Холостячки.

Напомним, что Роман — практикующий стоматолог из Николаева. Его главная мечта — открыть собственную частную стоматологическую клинику в Киеве, где он и проживает с 2018 года.

Он очень любит активный отдых и все, что связанно со спортом. В школьные и университетские годы играл в футбол в составе команд. Несколько раз прыгал с парашютом, любит бокс, дайвинг, а также баскетбол. Хочет в будущем получить права пилота.