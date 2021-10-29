29 жовтня завершився 7-й випуск реаліті-шоу Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч на СТБ. У цій частині було багато інтриг та несподіваних поворотів, секретів та сміливих рішень.

Злата вже встигла побувати на таємному побаченні, насолодитися відпочинком на пляжі та сніданком у ліжку. Але так довго тривати не може, і головна Холостячка має звузити коло чоловіків, які й надалі боротимуться за її серце.

Церемонія троянд була дуже напруженою — всі учасники сильно нервували, і ніхто не міг бути впевненим у подальшій боротьбі за руку Злати.

Першим отримав троянду Максим Тарапата – чоловік вдруге поспіль отримує квітку першою. Це явний знак того, що він робить все правильно на шляху до серця Холостячки. На початку 7 випуску він запросив головну героїню на пляж для усамітнення, а потім приніс їй вечерю в ліжко, чому Злата Огнєвіч дуже зраділа.

Роману Васильєву пощастило менше за інших — він не отримав заповітної квітки, і залишив проект. У цьому випуску він був на побаченні зі Златою на пляжі, де на них чекали коні. За планом чоловіка, вони мали прогулятися вздовж берега, але щось пішло не так — кінь Злати намагався скинути свою вершницю. Після довгих умовлянь Романа дівчина погодилася на прогулянку і їй навіть сподобалося. Але про негативні емоції також вирішила не мовчати.

— Я відчула психологічний тиск із боку Романа. Відчувала роздратування та образу – на мої прохання він відповідав м’яким “Ні”. Все мало йти за його планом, і мені він просто не залишав вибору, — заявила Злата.

Це явно вплинуло на фінальне рішення Холостячки.

Нагадаємо, що Роман – стоматолог із Миколаєва. Його головна мрія — відкрити власну приватну стоматологічну клініку у Києві, де він і проживає з 2018 року.

Він дуже любить активний відпочинок та все, що пов’язано зі спортом. У шкільні та університетські роки грав у футбол у складі команд. Кілька разів стрибав із парашутом, любить бокс, дайвінг, а також баскетбол. Хоче у майбутньому отримати права пілота.

Дізнатися докладніше про 7 випуск реаліті-шоу Холостячка 2 на СТБ можна у матеріалі Фактів ICTV.