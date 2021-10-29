В пятницу, 29 октября, на телеканале СТБ завершился седьмой выпуск романтического реалити-шоу Холостячка 2 со Златой Огневич. Мужчины продолжают бороться за сердце звезды.

На этой неделе Злата и участники шоу отправились в Одессу, чтобы узнать больше друг о друге.

Как прошли свидания, и какие неожиданные повороты настигли участников реалити Холостячка — далее в материале.

Внезапное свидание с Максимом Тарапата

32-летний основатель нескольких компаний в Шанхае не стал дожидаться свидания Златы с Романом Васильевым, которого главная героиня сама пригласила на встречу. Максим позвал певицу на пляж, чтобы под вино вместе провести закат наедине.

Звезда имела в своем гардеробе подходящую одежду — комбинезон с длинными рукавами. Романтический вечер они провели за распитием вина и разговорами. Максим вел себя очень уверено, а девушка заявила, что ей это нравится.

Тарапата также обсудил со звездой ее отношение к сексу. В начале выпуска Злата Огневич заявила, что нужно заниматься любовь 6-7 раз в неделю.

— Это звучит как вызов, и я готов его принять, — уверенно заявил Максим.

Пара также обсудила и ответ мужчины на вопрос о занятии любовью. По мнению Максима, сексом нужно заниматься 3 раза в неделю.

Мужчине удалось установить физический контакт со Златой.

Свидание с Романом Васильевым

С самого утра Злата и Роман пошли на пляж, где мужчина вручил девушке огромный букет цветов. 33-летний участник шоу решил использовать общие с главной героиней увлечения — любовь к лошадям. На берегу их ждали 2 лошади, но Злата этому была не рада — парнокопытное всячески пыталось ее сбросить. После долгих уговоров Романа девушка согласилась на прогулку. Певица также рассказала о своих переживания.

— Я почувствовала психологическое давление со стороны Романа. Ощущала раздражение и обиду — на мои просьбы он отвечал мягким “Нет”. Все должно было следовать по его плану, и мне он просто не оставлял выбора, — заявила Злата.

Спустя время Роман уже встретил девушку в ресторане, где подарил ей огромный букет роз. Во время общения они обсудили излишнее упорство мужчины, а также различные бытовые ситуации.

Подарок для Златы

Во время свидания Златы с Ромой, ведущий шоу Григорий Решетник предложил участникам шоу оставить подарок в комнате главной героини. Большинство мужчин решили оставить цветы и конфеты, а Дмитрий Шевченко решил пойти еще дальше — он оставил в качестве подарка себя. Когда Злата вернулась в свою комнату, мужчина признался, что благодаря ей открывается.

— То, что Дима признался в этом для меня многое значит. Это многое объясняет — его закрытость от всех, и даже от меня, — рассказала Злата.

Виндсерфинг с Димой и Олегом

Мужчины пригласили Злату заняться активным видом отдыха. И хотя Дима уже имел опыт в этом спорте, для Олега удержаться на доске оказалось непосильной задачей.

Мужчина обиделся на своего конкурента — между ними была договоренность, но Дима ее не сдержал, постоянно привлекая внимание Златы и находясь возле нее.

В итоге Шевченко остался вдвоем с главной героиней шоу — момента для поцелуя лучше не найти.

После этого внезапно появился Олег, который остался со Златой наедине. Девушка выяснила, что мужчина бросил свою вторую половинку во время ее беременности.

— Беременная? С ребенком? Ушел из семьи? Для меня это вообще непонятно, я не принимаю таких ситуаций, — возмутилась Злата.

Завтрак в постель от Макса

Максим Тарапата решил удивить Злату, и удачно преподнес ей фрукты в постель. Звезда такой жест от мужчины оценила.

Но остальные участники шоу разгневались после такой наглости Максима.

Веселый вечер

Вечеринка проходила в гавайском стиле с пеной и конкурсами. Мужчины самостоятельно организовали вкусную еду и украсили локацию.

Церемония роз

В седьмом выпуске Холостячка Злата Огневич вручила первую розу Максиму. Это уже второй раз подряд, когда Тарапата получает цветок первым.

Холостячка попрощалась с Романом Васильевым.



Борьбу за сердце Златы Огневич продолжают пятеро участников — Андрей Задворный, Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Олег Плахотнюк и Максим Тарапата