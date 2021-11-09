Главным героем романтического реалити шоу Холостяк 12 стал предприниматель Алекс Топольский из Лос-Анджелеса. Мужчина занимается элитной недвижимостью, а также моделингом.

Его профиль в Instagram открыт для всех пользователей. Мы собрали самые интересные фото и покажем, что публикует Алекс Топольский в своем микроблоге.

Больше всего в профиле Алекса селфи. Мужчина снимает их в машине, лифте, на улице.

Делится Топольский и публикациями со спортивного зала. Невооруженным глазом видно, что предприниматель следит за своей физической формой, которую с удовольствием демонстрирует подписчикам.

Очевидно, что Алекс любит собак. Кроме того, у предпринимателя есть четырехлапый друг по кличке Кингстон.

Стоит отметить, что главный герой Холостяка 11 Михаил Заливако отличался особой любовью к кошкам.

Делится Алекс и фотографиями с отдыха, а также показывает итоги фотосьемок.

На аккаунт Алекса Топольского в Instagram подписано более 16 тыс. пользователей. Очевидно, что их количество сейчас будет стремительно расти. Сам он следит за 18 профилями.

Всего у Холостяка 117 публикаций.

Напомним, что в финале Холостяка 11 Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Сейчас влюбленные живут вместе и наслаждаются совместным времяпровождением. Кто знает, возможно и Алексу повезет найти свою вторую половинку на проекте.