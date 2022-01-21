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Это было невероятно: Алекс Топольский об окончании съемок Холостяка

21 января 2022, 18:46
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Это было невероятно: Алекс Топольский об окончании съемок Холостяка
Источник: Алекс Топольский

Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский сообщил об окончании съемок проекта.

В Instagram мужчина опубликовал фото, на котором изображен на фоне пальм. В кадре Алекс позирует в костюме в клетку и черной рубашке. В руках мужчина держит солнцезащитные очки.

— Вот и закончились сьемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ, — написал он под фото.

Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.

  • Поздравляю! Если вы нашли свою любовь, это прекрасно!
  • Главное, чтобы все это было не зря.
  • Главное, чтобы все сложилось хорошо!
  • Поздравляю! Если ты сделал свой выбор и вы остались вместе, то сейчас начинается самое интересное — прятаться от всех, чтобы нигде не засветиться с избранницей и не слить весь сезон.
  • Сразу выгнал всех?
  • Ждем с нетерпением.
  • Ура! Когда премьера?
  • Как? Почему так быстро?
  • Надеюсь, ты сделал правильный и осознанный выбор. — Пишут в комментариях Алекса.

Стоит отметить, что премьера реалити Холостяк 12 состоится весной.

Главным героем Холостяк 11 был Михаил Заливако. В финале мужчина сделал свой выбор. Он отдал кольцо Анне Богдан. После проекта влюбленным удалось построить отношения.  Они живут вместе и путешествуют, чем с удовольствием делятся в своих Instagram.

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Теги
Алекс Топольский , Холостяк
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