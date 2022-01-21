Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский сообщил об окончании съемок проекта.
В Instagram мужчина опубликовал фото, на котором изображен на фоне пальм. В кадре Алекс позирует в костюме в клетку и черной рубашке. В руках мужчина держит солнцезащитные очки.
— Вот и закончились сьемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ, — написал он под фото.
Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.
- Поздравляю! Если вы нашли свою любовь, это прекрасно!
- Главное, чтобы все это было не зря.
- Главное, чтобы все сложилось хорошо!
- Поздравляю! Если ты сделал свой выбор и вы остались вместе, то сейчас начинается самое интересное — прятаться от всех, чтобы нигде не засветиться с избранницей и не слить весь сезон.
- Сразу выгнал всех?
- Ждем с нетерпением.
- Ура! Когда премьера?
- Как? Почему так быстро?
- Надеюсь, ты сделал правильный и осознанный выбор. — Пишут в комментариях Алекса.
Стоит отметить, что премьера реалити Холостяк 12 состоится весной.
Главным героем Холостяк 11 был Михаил Заливако. В финале мужчина сделал свой выбор. Он отдал кольцо Анне Богдан. После проекта влюбленным удалось построить отношения. Они живут вместе и путешествуют, чем с удовольствием делятся в своих Instagram.