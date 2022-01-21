Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский сообщил об окончании съемок проекта.

В Instagram мужчина опубликовал фото, на котором изображен на фоне пальм. В кадре Алекс позирует в костюме в клетку и черной рубашке. В руках мужчина держит солнцезащитные очки.

— Вот и закончились сьемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ, — написал он под фото.

Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.

Поздравляю! Если вы нашли свою любовь, это прекрасно!

Главное, чтобы все это было не зря.

Главное, чтобы все сложилось хорошо!

Поздравляю! Если ты сделал свой выбор и вы остались вместе, то сейчас начинается самое интересное — прятаться от всех, чтобы нигде не засветиться с избранницей и не слить весь сезон.

Сразу выгнал всех?

Ждем с нетерпением.

Ура! Когда премьера?

Как? Почему так быстро?

Надеюсь, ты сделал правильный и осознанный выбор. — Пишут в комментариях Алекса.

Стоит отметить, что премьера реалити Холостяк 12 состоится весной.

Главным героем Холостяк 11 был Михаил Заливако. В финале мужчина сделал свой выбор. Он отдал кольцо Анне Богдан. После проекта влюбленным удалось построить отношения. Они живут вместе и путешествуют, чем с удовольствием делятся в своих Instagram.