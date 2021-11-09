Главным героем романтического реалити Холостяк 12 стал предприниматель и актер Алекс Топольский. 32-летний Алекс родился и вырос во Львове.

Сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Там Алексу пришлось испытать все “прелести” жизни эмигранта, сменить несколько городов и видов деятельности. Но все трудности лишь закалили характер Холостяка и убедили его в том, что он на правильном пути.

Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты, а также продает аксессуары для дезинфекции.

В Америке Алекс так и не смог найти родственную душу, которая искренне разделит с ним как победы, так и жизненные испытания.

Кроме предпринимательской деятельности, Топольский развивается как актер и модель. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных звезд.

Например, клип Fifth Harmony – Worth It ft. Kid Ink с его участием собрал уже более 2 млрд. просмотров.

Главный герой Холостяка 12 занимается каратэ и боксом. Также Алекс ходит в бассейн, катается на лыжах, сноуборде и любит играть в футбол и баскетбол.

Мужчина свободно владеет тремя языками – английским, украинским и русским. Топольский любит собак, у предпринимателя есть четырехлапый друг по прозвищу Кингстон.

Стоит заметить, что съемки романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским уже начались. Премьеру проекта зрители смогут увидеть уже в марте 2022 года.

В прошлом сезоне свою любовь на шоу Холостяк искал бизнес из Харькова Михаил Заливако.

В финале шоу он выбрал Анну Богдан. После окончания реалити пара сразу начала жить вместе, им удалось построить крепкие отношения.