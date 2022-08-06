Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и актер Пит Дэвидсон расстались. Они состояли в отношениях девять месяцев.

Причина расставания возлюбленных — напряженный график и расстояние.

Пит провел месяцы, снимая свой предстоящий фильм Волшебники! в Австралии, где Ким посетила его в июле во время романтического отдыха в тропическом лесу Дейнтри. Однако пребывания в роскошном пятизвездочном экодомике в джунглях, очевидно, было недостаточно, чтобы спасти отношения пары.

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— Они очень любят и уважают друг друга, но обнаружили, что из-за большого расстояния и напряженного графика им очень трудно поддерживать отношения, — сказал близкий к паре источник.

Еще в ноябре 2021 года 41-летнюю Ким Кардашьян заподозрили в романе с 28-летним Питом Дэвидсоном. Тогда в сети появились фото, на которых возлюбленные держатся за руки, катаясь на американских горках.