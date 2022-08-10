Американский комик Пит Дэвидсон посещал психолога из-за угроз и преследований экс-супруга Ким Кардашьян Канье Уэста.



С апреля 2022 года Дэвидсон работал со специалистом и проходил терапию травм. Все из-за постов, которые Уэст писал в социальных сетях после того, как Ким начала встречаться с комиком.

-Внимание и негатив, исходящие от Канье, и его выходки стали триггером для Пита. Ему пришлось обратиться за помощью, — рассказывает близкий источник.



Также он добавил, что Пит не жалеет о том, что встречался с Кардашьян, отмечая, что она всегда его поддерживала. Сейчас же он хочет сосредоточится на карьере.

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Стоит отметить, что посты Канье были действительно неоднозначными. В них он угрожал Питу, а в одном из своих клипов и вовсе сказал, что готов избить.

Недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались. Они состояли в отношениях девять месяцев.

Такое решение экс-возлюбленные приняли из-за напряженного графика и расстояния.