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Персони

Не выдержал давления: Пит Дэвидсон обратился к психологу из-за Канье Уэста

10 августа 2022, 19:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не выдержал давления: Пит Дэвидсон обратился к психологу из-за Канье Уэста
Источник: Depositphotos

Американский комик Пит Дэвидсон посещал психолога из-за угроз и преследований экс-супруга Ким Кардашьян Канье Уэста.

С апреля 2022 года Дэвидсон работал со специалистом и проходил терапию травм. Все из-за постов, которые Уэст писал в социальных сетях после того, как Ким начала встречаться с комиком.

-Внимание и негатив, исходящие от Канье, и его выходки стали триггером для Пита. Ему пришлось обратиться за помощью, — рассказывает близкий источник.

Также он добавил, что Пит не жалеет о том, что встречался с Кардашьян, отмечая, что она всегда его поддерживала. Сейчас же он хочет сосредоточится на карьере.

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Стоит отметить, что посты Канье были действительно неоднозначными. В них он угрожал Питу, а в одном из своих клипов и вовсе сказал, что готов избить.

Недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались. Они состояли в отношениях девять месяцев.

Такое решение экс-возлюбленные приняли из-за напряженного графика и расстояния.

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Источник
People
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Ким Кардашьян Каньє Вест
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