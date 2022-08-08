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Персони

Канье Уэст высмеял Дэвидсона за расставание с Ким Кардашьян: умер в 28 лет

8 августа 2022, 16:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кім Кардаш'ян
Источник: Depositphotos

Американский рэпер Канье Уэст отреагировал на новость о расставании своей бывшей жены Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном. Своими мыслями артист поделился в Instagram.

Музыкант не первый раз злорадствует Ким и Питу — в этот раз он высмеял внимание общества вокруг новости о расставании модели с комиком. Он опубликовал фото зарубежной газеты The New York Times, на первой странице которой красуется новость о смерти Дэвидсона. Он намекнул на то, что внимание вокруг персоны комика вскоре исчезнет.

Канье всегда негативно реагирует на подобные появления своей бывшей жены в обсуждениях. Известно, что Кардашьян и Девидсон пробыли в отношениях девять месяцев. Причиной расставания они называли напряженный график, а также расстояние, которое трудно перенести влюбленной звездной паре.

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На решение повлияло занятие Пита — он провел месяцы в Австралии за съемками своего фильма. Ким его навестила в июле, но и этого оказалось недостаточно.

Ранее Кардашьян заявляла, что нашла в Дэвидсоне умиротворение. Об этом она рассказала еще в апреле 2022 года. Тогда ее слова были как пощечина Канье Уэсту, который делал все, чтобы вернуть свою бывшую жену.

Напомним, что Ким рассталась с Уэстом в 2020 году, после его нескольких выходок. Артист об этом сильно сожалел, но вернуть любимую так и не смог.

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