Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

На воре и шапка горит: Билозир обвинила Полякову в хайпе после скандала с мелодией Скорика

29 апреля 2022, 14:21
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Оксана Білозір

Украинская певица Оксана Билозир прокомментировала свои претензии к Оле Поляковой, которая ранее представила песню Колискова мелодія України на известное произведение Мирослава Скорика Мелодія.

Она отметила, что эта музыка была создана для того, чтобы весь мир услышал о Голодоморе, а не для “укачивания” украинцев.

— Шедевр мировой классической музыки Мелодія стала песней-реквием Свіча, песней, которая выплакала бы тоску по миллионам украинцев, которых уморили Голодом на плодородной земле! И как можно было из этой Мелодии, песни-реквием Свіча, забрать контент (стихи), изменить слова на Колискову и понести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последнее сражение за Украину! – написала она.

Кроме этого, Билозир обвинила артистку в хайпе и добавила, что во Франции, где Полякова сейчас находится с дочками, скорее всего, “нет времени почитать историю своего народа”.

— Может там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может, сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными странами агрессора, украинцы мудрые и сильные, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее! По крайней мере, вы проявили свою подлинную сущность, хайпанули, как хотели! У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит! – добавила она.

Напомним, что ранее Оксана Билозир обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав. Билозир пригрозила им судом и заявила, что эти артистки “нагло перепевают ее песни”.

В ответ Оля Полякова записала видеообращение, в котором отметила, что Билозир не имеет никакого отношения к музыке Скорика, поэтому ее угрозы являются неуместными. Также Полякова посоветовала артистке заниматься своими делами, в том числе незаконными застройками.

Отметим, что песню Колискова мелодія України Полякова посвятила всем детям Украины. Слова к мелодии Скорика написал Александр Вратарев по просьбе певицы.

Читайте также:
На воре и шапка горит: Билозир обвинила Полякову в хайпе после скандала с мелодией СкорикаПрошло 11 лет: Матвиенко ответила Билозир на угрозы судом

Теги
Мирослав Скорик, Оля Полякова, скандал
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь