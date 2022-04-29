Украинская певица Оксана Билозир прокомментировала свои претензии к Оле Поляковой, которая ранее представила песню Колискова мелодія України на известное произведение Мирослава Скорика Мелодія.

Она отметила, что эта музыка была создана для того, чтобы весь мир услышал о Голодоморе, а не для “укачивания” украинцев.

— Шедевр мировой классической музыки Мелодія стала песней-реквием Свіча, песней, которая выплакала бы тоску по миллионам украинцев, которых уморили Голодом на плодородной земле! И как можно было из этой Мелодии, песни-реквием Свіча, забрать контент (стихи), изменить слова на Колискову и понести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последнее сражение за Украину! – написала она.

Кроме этого, Билозир обвинила артистку в хайпе и добавила, что во Франции, где Полякова сейчас находится с дочками, скорее всего, “нет времени почитать историю своего народа”.

— Может там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может, сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными странами агрессора, украинцы мудрые и сильные, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее! По крайней мере, вы проявили свою подлинную сущность, хайпанули, как хотели! У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит! – добавила она.

Напомним, что ранее Оксана Билозир обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав. Билозир пригрозила им судом и заявила, что эти артистки “нагло перепевают ее песни”.

В ответ Оля Полякова записала видеообращение, в котором отметила, что Билозир не имеет никакого отношения к музыке Скорика, поэтому ее угрозы являются неуместными. Также Полякова посоветовала артистке заниматься своими делами, в том числе незаконными застройками.

Отметим, что песню Колискова мелодія України Полякова посвятила всем детям Украины. Слова к мелодии Скорика написал Александр Вратарев по просьбе певицы.