Украинская певица Оля Полякова ответила артистке Оксане Билозир, которая раньше пригрозила ей судом за исполнение песни Колыбельная мелодия Украины на известное произведение Мирослава Скорика Мелодия.

Полякова записала видеообращение, в котором отметила, что Билозир не имеет никакого отношения к музыке Скорика, поэтому ее угрозы являются неуместными.

– На каком основании вы мне угрожаете, Оксана? У вас есть авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследник? Или может соавтор этой великой мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке. Текст написал Александр Вратарев по моей просьбе написать песню обо всех матерях и детях, находящихся в подвалах, на мелодию, которая поддерживала дух в этих людях. Это был зов, но вам этого не понять. Поэтому давайте будем честны, к колыбельной, написанной к мелодии Мирослава Скорика, вы, Оксана, не имеете никакого отношения, — сказала певица.

Также Полякова посоветовала Билозир заниматься своими делами, а не разжигать рознь во время войны в Украине.

— Однако вы имеете отношение к незаконному какому-то недострою. Вот и занимайтесь там судами, застройщица вы наша! Так досадно, что человек, который должен поддерживать страну и людей песней, просто пишет какую-то глупость и неуместность в соцсетях. Всем добра, а песня пусть живет, — добавила Оля.

Напомним, что несколько дней назад Оксана Билозир обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав.

Билозир пригрозила им судом и заявила, что эти артистки “нагло перепевают ее песни”.