Украинская певица Антонина Матвиенко ответила артистке Оксане Билозир, которая раньше пригрозила ей судом из-за исполнения песни Коханий.

Матвиенко заявила, что у нее есть разрешение от Билозир исполнять эту композицию на своих выступления, однако Оксана, похоже, об этом забыла.

Артистка рассказала, что история песни Коханий в ее исполнении началась в 2011 году, тогда она брала участие в вокальном шоу. Музыкальный продюсер предложил ей переключиться с лирического репертуара на более веселый, и она сразу подумала об этой композиции.

Антонина отметила, что после окончания шоу начала ассоциироваться с этой песней, поэтому захотела ее исполнять далее.

— Уже во время записи альбома я обратилась к Оксане Билозир с запросом, может ли песня попасть в пластинку. На запрос получила отрицательный ответ, но получила разрешение на использование песни во время выступлений… Сейчас мне досадно и неприятно, что Оксана забыла о своем разрешении… За 11 лет с момента, когда я спела впервые песню Коханий, Оксана вспомнила об этом именно сейчас, — подчеркнула Матвиенко.

Напомним, что несколько дней назад Оксана Билозир обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав.

Билозир пригрозила им судом и заявила, что эти артистки “нагло перепевают ее песни”.

Полякова не стала молчать и ответила Оксане. В этом случае речь идет о песне Оли Колыбельная мелодия Украины на известное произведение Мирослава Скорика Мелодия.

Полякова сказала, что Билозир никакого отношения к музыке Скорика не имеет, поэтому ее угрозы неуместны.

Фото: Антонина Матвиенко