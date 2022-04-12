Певица Оля Полякова выпустила новую песню, которая получила название Колискова мелодія України.

Примечательно то, что колыбельная содержит мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика. Вместе с песней на YouTube-канале артистки появилось и видео, смонтированное из реальных кадров российско-украинской войны.

Также Полякова призвала разговаривать с детьми о том, что сейчас происходит, и помогать им переживать это сложно время. Артистка призналась, что когда ей прислали эту колыбельную, она не смогла отказаться ее исполнить.

— Она вызывает образы детишек из всех уголков государства, которые пережили или до сих пор переживают бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами – нет никаких сомнений. Слава Украине! — отметила Полякова.

Ранее рок-группа The Hardkiss представила клип на песню Як ти? В ролике фронтвумен Юлия Санина стоит в пустой комнате в белой одежде, и поет о войне в Украине.