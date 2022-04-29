Українська співачка Оксана Білозір прокоментувала свої претензії до Олі Полякової, яка раніше представила пісню Колискова мелодія України на відомий твір Мирослава Скорика Мелодія.

Вона зазначила, що цю музику було створено для того, щоб весь світ почув про Голодомор, а не для “заколисування” українців.

– Шедевр світової класичної музики Мелодія стала піснею-реквієм Свіча, піснею, яка б виплакала тугу за мільйонами українців, яких заморили Голодом на родючій землі! І як можна було з цієї Мелодії, пісні-реквієм Свіча, забрати контент (вірші), змінити слова на Колискову і понести у світ? Нас не потрібно заколисувати, нам потрібно знати всю правду про ворога, нашу історію, для розуміння, що ми – п’яте покоління українців – ведемо останній бій за Україну! – написала вона.

Крім цього, Білозір звинуватила артистку у хайпі і додала, що у Франції, де Полякова зараз перебуває з доньками, найімовірніше, “немає часу почитати історію свого народу”.

– Може там, у Франції, подалі від війни, немає часу почитати історію свого народу, може і пруть емоції якось докластися до страждань свого народу, може, складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою? Хоч “русский” кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країни агресора, українці мудрі і сильні, своєю кров’ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє! Принаймні, ви проявили свою справжню суть, хайпанули, як хотіли! В нас в Україні кажуть в такому випадку – на злодієві і шапка горить! – додала вона.

Нагадаємо, що раніше Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку у порушенні авторських прав. Білозір пригрозила їм судом і заявила, що ці артистки “нахабно переспівують її пісні”.

У відповідь Оля Полякова записала відеозвернення, в якому зазначила, що Білозір не має жодного відношення до музики Скорика, тому її погрози є недоречними. Також Полякова порадила артистці займатися власними справами, зокрема незаконними забудовами.

Зазначимо, що пісню Колискова мелодія України Полякова присвятила всім дітям України. Слова до мелодії Скорика написав Олександр Вратарьов на прохання співачки.