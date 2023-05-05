На фоне гор и звездного неба: TVORCHI провели первую репетицию на сцене Евровидения 2023

Украинский дуэт TVORCHI провел первую репетицию на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2023.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, как подсвечивается сцена во время выступления Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни. Сама атмосфера локации космическая, на фоне – горы и звездное небо.

Также можно рассмотреть костюмы участников дуэта и общий символ на них — вышитое стальное сердце, что есть прямой отсылкой к их конкурсной песне Heart of Steel.

4 мая TVORCHI прибыли в Ливерпуль на Евровидение 2023. Представителей Украины встретили очень тепло, присутствовал сам лорд-мэр города Рой Гледден.

Также люди в сине-желтых футболках исполнили гимн Украины, чем растрогали ребят.