Украинский дуэт Tvorchi прибыл в Ливерпуль на Евровидение 2023. Артистов встретили очень тепло в аэропорту — для этого прибыл сам лорд-мэр города.

Ролик с долгожданным прибытием музыканты опубликовали в Instagram.

На первом видео можно увидеть, как Tvorchi и их команду встречает аплодисментами толпа людей в желтых и синих футболках.

Также музыкантов встретил лорд-мер Ливерпуля Рой Гледден, который выразил надежду, что Tvorchi приятно проведут время в городе.

После этого люди в желто-синих футболках исполнили гимн Украины, что вызвало бурю эмоций у наших артистов.

— Слышать гимн Украины в такое время — трогательно до слез, — заявили звезды.

Tvorchi отправились в Ливерпуль полтора дня назад. Они выехали из Киева поездом в Польшу и перед этим устроили прямо на вокзале импровизированную автограф-сессию для поклонников.

Напомним, что артисты будут репетировать свое выступление на сцене Евровидения 2023 уже 4 и 6 мая, а выступят на сцене в самом финале — 13 мая.

Известно, что уже многие участники конкурса уже успели отработать свое выступление на главной сцене Ливерпуля.