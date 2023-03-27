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Музыка

Евровидение 2023: когда будет музыкальный конкурс

27 марта 2023, 14:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Євробачення 2023: у яких півфіналах виступатимуть країни

Евровидение 2023 — это важное событие для всего мира. Музыкальный конкурс проводится ежегодно, и за ним следит весь цивилизованный мир — представители многих стран будут соревноваться за первое место и признание.

Прошлогоднее мероприятие закончилось победой Украины — от нашей страны выступили Kalush Orchestra. На фоне этого конкурс будет интересовать многих украинцев еще больше. Многие зададутся вопросом, когда будет Евровидение 2023 — дата проведения меняется каждый год.

Так, Евровидение 2023 состоится с 9 по 13 мая — мероприятие состоится в Ливерпуле. И хотя Украина выиграла прошлогодний конкурс, проводить мероприятие в этом году невозможно из-за условий войны.

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Первый полуфинал запланирован на 9 мая. Второй полуфинал состоится 11 мая. Финал Евровидения 2023 запланирован на 13 мая.

Впрочем, привилегии для наших представителей остались — дуэт Tvorchi попали в финал вместе с пятеркой представителей других стран. Главный вечер конкурса запланирован на 13 мая, где украинцы точно встретиться с музыкантами из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Напомним, что Tvorchi выступят с песней Heart of Steel.

Одной из ведущих на Евровидении 2023 будет Юлия Санина из группы The Hardkiss. Артистка  в одном из последних интервью призналась, что очень готовится к этой важной роли, и подтягивает знание иностранных языков.

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