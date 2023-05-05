На тлі гір і зоряного неба: TVORCHI провели першу репетицію на сцені Євробачення 2023

Український дует TVORCHI провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

На опублікованих фото та відео можна побачити, як підсвічується сцена під час виступу Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні. Сама атмосфера локації космічна, на тлі – гори і зоряне небо.

Також можна роздивитися костюми учасників дуету та спільний символ на них – вишите сталеве серце, що є прямим відсиланням до їхньої конкурсної пісні Heart of Steel.

4 травня TVORCHI прибули до Ліверпуля на Євробачення 2023. Представників України зустріли дуже тепло, був присутній сам лорд-мер міста Рой Гледден.

Також люди в синьо-жовтих футболках виконали гімн України, чим розчулили хлопців.