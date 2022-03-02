Российская рок-группа Мумий Тролль приняла решение остановить свою концертную деятельность из-за войны в Украине.

На официальной странице в Instagram коллектив написал, что более двух десятков лет их работы было — написание песен, которые объединяли слушателей Украины, России и других стран.

На фото, которое прикреплено к надписи, лидер Илья Лагутенко в цветах украинского флага — синем пиджаке и желтом платке.

— Музыка сорвалась… Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…, — говорится в заявлении.

К слову, известные рок-коллективы Сплин и Мумий Тролль планировали дать совместный концерт в Киеве на НСК Олимпийский. Концерт должен был состояться 11 июня 2022 года в 18.00.

Ночью, 24 февраля, Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну. Седьмой день агрессоры бьют по украинским городам и получают достойный отпор от ВСУ.

За Украину выступает весь цивилизованный мир и призывает президента страны-агрессора Владимира Путина остановить войну. Также нашу страну поддерживают всемирно известные люди и даже сами россияне, головы которых не пропитаны пропагандой.

Украинские селебрити также записывают видеообращения и пытаются достучаться до российских коллег. Так, Тина Кароль в Варшаве вышла на митинг против войны в Украине.

Артистка опубликовала в Instagram серию видео, на которых видно сотни людей. Певица идет впереди и поет акапельно песни, а за ней колонна из людей, проживающих в Польше, с флагами Украины, портретами президента страны-агрессора Владимира Путина и плакатами с призывом остановить войну.