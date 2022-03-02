Украинская певица Тина Кароль в Варшаве вышла на митинг против войны в Украине. Артистка покинула территорию нашей страны, чтобы организовывать марши поддержки.

В Instagram Тина Кароль опубликовала серию видео, на которых видно сотни людей. Певица идет впереди и поет акапельно песни, а за ней колона из людей, проживающих в Польше, с флагами Украины, портретами президента страны-агрессора Владимира Путина и плакатами с призывом остановить войну.

Артистка отметила, что будет бороться за правду, чтоб впоследствии в каждом городе мира звучал украинский гимн как символ свободы и несломленности духа.

— С единомышленниками я создала Международный центр информационного сопротивления со штаб-квартирой в Варшаве, где мы круглосуточно работаем над тем, чтобы донести до простых людей во всем мире реальную картину дел в Украине, — написала Тина Кароль.

Она подчеркнула, что особый акцент они делают на русскоязычную аудиторию из России, Беларуси, Армении, Казахстана, поскольку люди имеют право знать правду.

В то время как Тина Кароль организовывает митинги, певица Светлана Лобода записывает видеообращение в слезах. Артистка призывает остановить войну в ее родной стране, однако ни слова не говорит о том, кто эту войну начал.

В свою очередь Ани Лорак тоже решила высказаться на шестой день войны в Украине. Правда, назвать Россию агрессором до сих пор не решилась.

Более того, артистка продолжает развлекать россиян во время войны в родной стране.