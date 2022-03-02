Известный американский музыкант и актер Джаред Лето поддержал украинцев на фоне вторжения России. Так, певец опубликовал фотографию с украинским флагом в Instagram, а также выразил поддержку нашей стране.

— Моим друзьям и семье в Украине: мое сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени. Будьте осторожны и оставайтесь в безопасности насколько это возможно. Отправляю свои мысли вам и вашим близким в это хаотичное время. Я надеюсь, что мир восторжествует и в конечном итоге будут найдены ненасильственные решения, — сообщил музыкант.

Это не первое высказывание Джареда по поводу агрессии со стороны России на Украину. Еще 25 февраля в Instagram-stories исполнитель опубликовал фото, на котором предстал со своими украинскими друзьями.

Ранее к заявлениям певца присоединились и другие мировые знаменитости — фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер и один из основателей легендарной The Beatles Пол Маккартни.

Так, Джаггер разместил в Facebook публикацию с флагом Украины, а также прикрепил ссылку, как помочь Украине. Пол Маккартни также поделился фото с нашим государственным символом, и выразил поддержку и любовь украинцам.