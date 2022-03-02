Російський рок-гурт Мумій Тролль вирішив зупинити свою концертну діяльність через війну в Україні.

На офіційній сторінці в Instagram колектив написав, що понад два десятки років їхньої роботи було – написання пісень, які об’єднували слухачів України, Росії та інших країн.

На фото, яке прикріплено до напису, лідер Ілля Лагутенко в кольорах українського прапора – синьому піджаку та жовтій хустці.

– Музика зірвалася… Мир потрібен негайно… Нам доведеться знову починати з чистого аркуша і через страждання та біль шукати порозуміння та любов. Може, ця музика ще знадобиться…, – йдеться в заяві.

До речі, відомі рок-колективи Сплін та Мумій Троль планували дати спільний концерт у Києві на НСК Олімпійський. Концерт мав відбутися 11 червня 2022 року о 18.00.

Вночі, 24 лютого, Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну. Сьомий день агресори б’ють по українських містах і отримують гідну відсіч від ЗСУ.

За Україну виступає весь цивілізований світ і закликає президента країни-агресора Володимира Путіна зупинити війну. Також нашу країну підтримують всесвітньо відомі люди і навіть росіяни, голови яких не просякнуті пропагандою.

Українські селебриті також записують відеозвернення та намагаються достукатися до російських колег. Так, Тіна Кароль у Варшаві вийшла на мітинг проти війни в Україні.

Артистка опублікувала в Instagram серію відео, на яких видно сотні людей. Співачка йде попереду та співає акапельно пісні, а за нею колона з людей, які проживають у Польщі, з прапорами України, портретами президента країни-агресора Володимира Путіна та плакатами із закликом зупинити війну.