Известный рок-коллективы Сплин и Мумий Тролль дадут совместный концерт на НСК Олимпийский в Киеве.

Культовые коллективы объединятся, чтобы поразить поклонников со всего мира, и сделают это в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это видеть и слышать! — говорится в анонсе к концерту.

Известно, что концерт состоится 11 июня 2022 года. Время проведение 18.00.

Билеты на концерт Сплин и Мумий Тролль

До 8 ноября рок-фаны смогут приобрести билеты Еarly birds, то есть по сниженной цене до старта основных продаж.

Билеты можно приобрети на портале Ticketsbox.

К слова, пока что цены на билеты стартуют от 900 грн, а самые дорогие стоят почти 5 тыс. грн.

Как только группы объявили о коллаборации, то Ticketsbox немного подвис, и желающих выстраивает в очередь за билетами.

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