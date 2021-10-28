Известный рок-коллективы Сплин и Мумий Тролль дадут совместный концерт на НСК Олимпийский в Киеве.
Культовые коллективы объединятся, чтобы поразить поклонников со всего мира, и сделают это в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это видеть и слышать! — говорится в анонсе к концерту.
Известно, что концерт состоится 11 июня 2022 года. Время проведение 18.00.
Билеты на концерт Сплин и Мумий Тролль
До 8 ноября рок-фаны смогут приобрести билеты Еarly birds, то есть по сниженной цене до старта основных продаж.
Билеты можно приобрети на портале Ticketsbox.
К слова, пока что цены на билеты стартуют от 900 грн, а самые дорогие стоят почти 5 тыс. грн.
Как только группы объявили о коллаборации, то Ticketsbox немного подвис, и желающих выстраивает в очередь за билетами.
Что пишут в сети пользователи:
- Киевлянам, однако, везет! 25 мая Би-2, 11 июня Сплин и Мумий Тролль. Надеюсь, ситуация устаканится и 2022 пройдет у вас под эгидой рока.
- Очень хочу! Две мои самые любимые группы. Не планировала в Киев, но, кажется, уже еду!
- Киевляне, как я вам по-хорошему завидую.