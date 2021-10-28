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Мое сердце остановилось: Сплин и Мумий Тролль дадут совместный концерт в Киеве

28 октября 2021, 18:39 Євгенія Шапоренко
Мое сердце остановилось: Сплин и Мумий Тролль дадут совместный концерт в Киеве

Известный рок-коллективы Сплин и Мумий Тролль дадут совместный концерт на НСК Олимпийский в Киеве.

Культовые коллективы объединятся, чтобы поразить поклонников со всего мира, и сделают это в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это видеть и слышать! — говорится в анонсе к концерту.

Известно, что концерт состоится 11 июня 2022 года. Время проведение 18.00.

Билеты на концерт Сплин и Мумий Тролль

До 8 ноября рок-фаны смогут приобрести билеты Еarly birds, то есть по сниженной цене до старта основных продаж.

Билеты можно приобрети на портале Ticketsbox.

К слова, пока что цены на билеты стартуют от 900 грн, а самые дорогие стоят почти 5 тыс. грн.

Как только группы объявили о коллаборации, то Ticketsbox немного подвис, и желающих выстраивает в очередь за билетами.

Что пишут в сети пользователи:

  • Киевлянам, однако, везет! 25 мая Би-2, 11 июня Сплин и Мумий Тролль. Надеюсь, ситуация устаканится и 2022 пройдет у вас под эгидой рока.
  • Очень хочу! Две мои самые любимые группы. Не планировала в Киев, но, кажется, уже еду!
  • Киевляне, как я вам по-хорошему завидую.
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Теги
Концерт , НСК Олімпійський
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