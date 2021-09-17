Украинская певица, призер Евровидения 2013 Злата Огневич стала главной героиней романтического реалити-шоу Холостячка на телеканале СТБ.

Ее давно знают в Украине как талантливую артистку, но личную жизнь Злата всегда держала под замком. Однако теперь ей предстоит делать выбор на глазах у миллионов телезрителей.

Биография Златы Огневич

Певица, которую от рождения звали Инна Бордюг, родилась 12 января 1986 года в городе Мурманске (Россия). Отец артистки военный хирург Леонид Бордюг, а мама Галина Бордюг — преподаватель русского языка и литературы. Семья пять лет прожила в Мурманске, а затем отца перевели в Ленинград.

Однако и там они долго не задержались и переехали в Крым. Именно в Судаке Злата Огневич начала брать уроки игры на фортепиано. После развала СССР отец девочки пошел служить в ВМС Украины, а мама начала заниматься бизнесом.

У Златы также есть и младшая сестра Юлия.

Музыкальное образование Огневич получала в музыкальном училище им. Глиера в Киеве.

Также певица училась в Национальном авиационном университете на факультет психологии.

Во время учебы она еще и успевала петь в Государственном ансамбле песни и пляски Вооруженных Сил Украины.

Биография Златы Огневич пестрит яркими музыкальными победами, но обо всем по порядку.

Первым сольным треком, который выпустила певица, стал Острів. Однако первую значительную популярность Злате принесла песня Кукушка.

В 2010 и 2011 году певица была участницей отборочных национальных туров на Евровидение. Однако только в 2013 году ей выдалась возможность представлять Украину на конкурсе.

Злата Огневич на Евровидении представляла Украину с песней Gravity. Трогательный номер и безупречный вокал понравились европейской публике, и певице отдали третье призовое место.

В 2014 году Злата презентовала патриотическую песню Pray for Ukraine. В те времена, когда украинцы еще пользовались запрещенной ныне российской соцсетью Вконтакте, многие пользователи всерьез думали, что это трек Armin van Buuren.

В 2014 году Злата Огневич пошла в политику и стала нардепом от фракции Олега Ляшко. Злата занималась вопросами творчества, культуры и духовности. Однако спустя год она оставила работу в законодательном органе и вернулась к концертной деятельности.

Сейчас Злата продолжает радовать поклонников новыми песня и концертами. Последние синглы артистки — Океан, Обіцяй мені.

Злата Огневич — новая Холостячка 2021

29 апреля стало известно, что Злата Огневич стала главной героиней Холостячки 2021 — романтического реалити-шоу, которое транслирует телеканал СТБ.

Фото: Злата Огневич