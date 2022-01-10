Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася своїми враженнями про відпочинок в Африці.

Зірка сказала, що це було її найкращим рішенням – провести там відпустку. Свою розповідь Огнєвіч супроводила серією фото з тваринами.

– Мене просто рве на молекули. Я поїхала саме в ту частину Африки, де є на що дивитись і дивуватися. Прекрасна Танзанія та сотні кілометрів за два дні, все буквально потопає у зелені, а ще – справжнє африканське сафарі. Власне, заради чого і вся витівка, – написала Злата в Instagram.

Зірка сказала, що для того, щоб побачити безліч тварин, гору Кіліманджаро та саму Танзанію, достатньо взяти триденне сафарі. Однак для цього необхідно багато їздити, крім того – сильне сонце. Хоча сама артистка потрапила до ідеального клімату.

– За два дні побувала у двох Національних парках, побачила стільки тварин, що навіть і не снилося… І всі вони в природному середовищі, і моє серце не стискається побачивши нещасних тварин у клітинах. Тут все інакше – повна свобода та багато сонця. Я дуже щаслива тут, – підсумувала Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч нарвалася на критику через нові фото з відпочинку. Артистка оприлюднила знімки, на яких постала в чорному купальнику з вирізом на животі.

У коментарях шанувальники виконавиці закидали її компліментами, а також зазначили, що на відпочинку їй не вистачає чоловіка, а саме – учасника Холостячки Максима Тарапати.