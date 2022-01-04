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Фотосессии — не ваш конек! Злата Огневич нарвалась на критику из-за дерзких фото

4 января 2022, 09:56
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Фотосессии — не ваш конек! Злата Огневич нарвалась на критику из-за дерзких фото
Источник: Злата Огневич

Украинская певица и главная героиня Холостячки 2 Злата Огневич поделилась кадрами с новой фотосессии. Артистка позирует в топе и обтягивающих латексных лосинах.

В Instagram Огневич обнародовала снимки, которые поклонники сочли не совсем удачными. Исполнительница предстала в необычном для себя дерзком образе — оранжевом топе без бретелей, имитирующем корсет, латексных лосинах и на каблуках.

— Кошечки мои любимые. Всех с Новым годом. Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь? — поинтересовалась Злата у подписчиков.

Не все поклонники охотно ответили на вопрос Огневич, большинство все же выразило свое мнение насчет фото, которое оказалось неоднозначным.

  • Круто, что Злата не боится выкладывать даже неудачные фото. Так реалистичнее!
  • По-моему, Злата решила примерить образ Кендалл Дженнер, потому что это в ее стиле.
  • Надо же.. Кто-то считает, что фото неудачные. А мне нравятся.
  • Расставленные ноги и открытый рот.
  • Более нелепых фото я еще не видела.
  • Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка.
  • Злата, зачем себя показывать в таком неудачном ракурсе?
  • Фотосессии — не ваш конек. Вы не смотритесь привлекательно.
  • Треш, а не фото.
  • Какие неудачные фото, — пишут в комментариях Огневич.
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Ранее Злата Огневич делилась итогами 2021 года. Артистка отметила, что он стал лучшим в ее жизни из-за участия в романтическом реалити Холостячка.

Несмотря на то, что Злате не удалось построить отношения на проекте, она уверена, что все было не зря.

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