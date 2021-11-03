79 кв. м. стоимостью 6,5 млн грн: в какой квартире живет Злата Огневич

Известная украинская певица и главная героиня реалити Холостячка 2 Злата Огневич проживает в элитном столичном ЖК Новопечерские липки.

У Огневич двухкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров. В одном из интервью Злата поделилась, что ей помогли родители, семь лет назад они продали недвижимость в Крыму и купили жилье дочери в Киеве.

Цены в этом ЖК действительно высокие. В частности, такая квартира как у Златы может стоить, по оценке риелторов, около $250 тыс. (6,5 млн грн). Однако певица призналась, что сделала из нее просторную однокомнатную квартиру с кухней-студией.

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В то же время, артистка ездит на довольно бюджетном автомобиле Hyundai за $20 тыс.

Артистка не любит захламленное пространство, поэтому ее жилье достаточно минималистичное и светлое.

Также в этом районе живут и другие известные в Украине люди, в частности, певица Ирина Билык, экс-премьер Владимир Гройсман и губернатор Черкасской области Александр Скичко.