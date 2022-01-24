Стали известны финалисты отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2022 от Украины.

За право представлять нашу страну на конкурсе поборются восемь участников. Также состоялась жеребьевка между ними для участия в финале.

Кто из участников прошел отбор на Евровидение 2022 от Украины

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All be Alright

Kalush Orchestra — Stefania

Laud — Head under water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Roxolana — Girlzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

17 января стали известны участники, которые попали в лонг-лист нацотбора на Евровидение 2022. Всего назвали 27 музыкантов, среди которых были как уже хорошо известные исполнители, так и начинающие.

Сам финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый.

Напомним, что в этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ, поскольку они завершили сотрудничество.

Евровидение в 2022 году состоится в Турине (Италия), благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.

На Евровидении 2021 Украину представляла группа Go-A, которая в финале конкурса заняла пятое место. Тогда выступление нашей страны произвело фурор и на протяжении долгого времени обсуждалось в сети.

Стоит отметить, что два трека Go-A попали в рейтинг лучших песен Евровидения. Композиция Shum заняла третье место в рейтинге, а песня Solovey расположилась на 128 строчке.