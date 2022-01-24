Стали известны финалисты отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2022 от Украины.
За право представлять нашу страну на конкурсе поборются восемь участников. Также состоялась жеребьевка между ними для участия в финале.
Кто из участников прошел отбор на Евровидение 2022 от Украины
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Cloudless — All be Alright
- Kalush Orchestra — Stefania
- Laud — Head under water
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя любов
- Roxolana — Girlzzz
- Wellboy — Nozzy Bossy
17 января стали известны участники, которые попали в лонг-лист нацотбора на Евровидение 2022. Всего назвали 27 музыкантов, среди которых были как уже хорошо известные исполнители, так и начинающие.
Сам финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый.
Напомним, что в этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ, поскольку они завершили сотрудничество.
Евровидение в 2022 году состоится в Турине (Италия), благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.
На Евровидении 2021 Украину представляла группа Go-A, которая в финале конкурса заняла пятое место. Тогда выступление нашей страны произвело фурор и на протяжении долгого времени обсуждалось в сети.
Стоит отметить, что два трека Go-A попали в рейтинг лучших песен Евровидения. Композиция Shum заняла третье место в рейтинге, а песня Solovey расположилась на 128 строчке.