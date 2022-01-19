Известный французский актер Гаспар Ульель умер 19 января в возрасте 37 лет. Мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе (Франция). Так, на одном из спусков он столкнулся с другим лыжником — после инцидента его нашли без сознания и доставили вертолетом в госпиталь.

Биография актера Гаспара Ульеля, ставшего известным благодаря роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера Ганнибал: Восхождение — далее в материале.

Юность и карьера

Гаспар родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде в семье стилистов. Известно, что он с самого детства мечтал стать кинорежиссером и активно шел к этой цели. После окончания лицея он начал изучать кинематограф в парижском университете Сен-Дени.

Роль актера он примерял на себя еще с детства, с 12 лет появлялся в нескольких телепроектах.

Дебют в кино Гаспара состоялся в фильме Прозвище — его заметила сценаристка и режиссерка Марина де Ван. После этого он снялся в боевике Кристофера Гана Братство волка, а также в комедии Целуй, кого хочешь. За его старания он стал номинантом престижной французской кинопремии Сезар. Известно, что за всю карьеру его дважды номинировали на эту награду — в 2004 году он ее удостоился за роль в фильме Долгая помолвка.

Он также принял участие в создании киноальманаха Париж, я люблю тебя — его показали на Каннском кинофестивале в мае 2006 года.

Но мировую славу Гаспар обрел благодаря роли в приквеле Ганнибал: Восхождение, в котором он воплотил образ людоеда и эстета Ганнибала Лектера.

Картина рассказала о юности Лектера, движимого желанием отомстить за смерть своей сестры.

Правда, фильм прохладно оценили как фанаты, так и критики. При бюджете в $50 млн картине удалось собрать в прокате лишь $80 млн.

В 2016 году вышли две картины с Гаспаром: Это всего лишь конец света и Танцовщица. Уже через год его номинировали на лучшую мужскую роль в Международном кинофестивале Ривьера.

Ульель также являлся лицом бренда Longchamp, французской компании по производству кожи и предметов роскоши.

Личная жизнь

С 2005 по 2008 год актер встречался с моделью Сесиль Кассель. В 2007 году его видели в компании журналистки Шарлотты Казираги, а с 2008 по 2013 встречался с 25-летней француженкой Джорданн Крантелль.

С 2013 года он состоял в отношениях с певицей Гаэлли Пьетри — уже в феврале 2016 году у них родился сын.