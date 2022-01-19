Актер Гаспар Ульель умер 19 января. Ему было 37 лет. Накануне французский актер получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах, который произошел на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе (Франция). После столкновения с другим лыжником на перекрестке двух голубых склонов его нашли без сознания и на вертолете доставили в госпиталь.

Сначала в СМИ попала информация об аварии. Однако в 15.10 19 января стало известно, что актер скончался от полученных травм.

Что известно об аварии на лыжах

18 января 2022 года Гаспар Ульель столкнулся с другим лыжником на пересечении двух синих трасс. Актера нашли без сознания. Его на вертолете доставили в университетскую больницу Гренобля.

В результате столкновения актер получил серьезную травму головы.

Прокуратура уже начала расследование. Другой лыжник не был госпитализирован.

Согласно новой информации в момент столкновения на актере не было шлема. По словам директора горнолыжного курорта Савойя, место, где произошло столкновение, было неопасным.

Гаспар Ульель — какими ролями прославился актер

37-летний французский актер Гаспар Ульель успел сыграть во многих фильмах. В частности, украинским зрителям он более всего известен по ролям в фильмах Долгая помолвка, Сен-Лоран. Стиль — это я, Это всего лишь конец света. Кроме того, Гаспар сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Ганнибал: Восхождение.

Кстати, в ленте 2014 года Сен-Лоран. Стиль — это я ему досталась главная роль.

Он является лауреатом двух крупных кинопремий Франции: Сезар (2005, 2017) и Люмьер (2003, 2015). А в 2017 году он получил номинацию на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале Ривьера за роль в картине Ксавье Долана Это всего лишь конец света.

Источник: Linternaute