Сегодня, 19 января, мир всколыхнула новость о смерти 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля. Звезда фильма Ганнибал: Восхождение умер после несчастного случая на горнолыжном курорте.

18 января 2022 года Гаспар Ульель столкнулся с другим лыжником на пересечении двух синих трасс. Актер получил черепно-мозговую травму головы, поскольку был без шлема. По словам директора горнолыжного курорта Савойя, место, где произошло столкновение, было безопасным.

После столкновения с другим лыжником Гаспара нашли без сознания и на вертолете доставили в госпиталь, где он и умер. К моменту прибытия спасателей на место происшествия Ульель ни на что не реагировал.

Напомним, что актерская карьера Гаспара началась после съемок в ленте Женщина в белом. После этого он снимался в таких фильмах, как Сен-Лоран. Стиль – это я, Ганнибал: Восхождение, Длинные помолвки, Это только конец света и других. В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции Сезар.

У Гаспара Ульеля осталась возлюбленная — французская модель и певица Гаэлли Пьетри, а также 6-летний сын.