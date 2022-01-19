Французского актера Гаспара Ульеля госпитализировали в бессознательном состоянии после падения на лыжах.

Звезда фильма Сен-Лоран. Стиль — это я и рекламы парфюма Chanel был на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе. Именно там и произошло неудачное падение.

Гаспар находился на перекрестке двух голубых склонов. Когда на место прибыли спасатели, он был без сознания. Также прибыл врач станции.

37-летнего актера экстренно доставили на вертолете в университетскую больницу Гренобля. Об этом пишет BFM.

На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. Представители актера официальных комментариев не давали.

Актерская карьера Гаспара началась после съемок в киноленте Женщина в белом. После он снимался во многих французских фильмах.

Международную популярность приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене Долгая помолвка. Успех принесла и роль Ганнибала Лектера в картине Ганнибал: Восхождение.

Также одна из значимых лент в фильмографии Ульеля — Сен-Лоран. Стиль — это я.

Недавно он снялся в сериале Лунный рыцарь, который должен выйти на экраны в этом году.

Официально Гаспар не женат. С 2013 года состоит в отношениях с моделью и певицей Гаэлли Пьетри. В 2016 году у пары родился сын.