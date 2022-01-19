Відомий французький актор Гаспар Ульєль помер 19 січня у віці 37 років. Чоловік отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті Ла-Роз’єр у Савойї (Франція).

Так, на одному зі спусків він зіткнувся з іншим лижником — після інциденту Гаспара Ульєля знайшли без свідомості та доправили гелікоптером до шпиталю.

Біографія актора Гаспара Ульєля, який став відомим завдяки ролі молодого Ганнібала Лектера у картині Пітера Уеббера Ганнібал: Сходження, – далі у матеріалі.

Юність та кар’єра

Гаспар народився 25 листопада 1984 року в паризькому передмісті у сім’ї стилістів. Відомо, що він змалку мріяв стати кінорежисером і активно йшов до цієї мети. Після закінчення ліцею він почав вивчати кінематограф у паризькому університеті Сен-Дені.

Роль актора він приміряв він ще з дитинства, з 12 років з’являвся у кількох телепроектах.

Дебют у кіно Гаспара відбувся у фільмі Прізвисько – його помітила сценаристка та режисерка Марина де Ван. Після цього він знявся у бойовику Крістофера Гана Братство вовка, а також у комедії Цілуй, кого хочеш. За його старання він став номінантом найпрестижнішої французької кінопремії Сезар. Відомо, що за всю кар’єру його двічі номінували на цю нагороду – у 2004 році він її отримав за роль у фільмі Довгі заручини.

Він також взяв участь у створенні кіноальманаху Париж, я люблю тебе – його показали на кінофестивалі Канна в травні 2006 року.

Але світову славу Гаспар отримав завдяки ролі в приквелі Ганнібал: Сходження, в якому він втілив образ людоїда та естету Ганнібала Лектера.

Картина розповіла про юність Лектера, керованого бажанням помститися за смерть своєї сестри.

Щоправда, фільм прохолодно оцінили як фанати, і критики. При бюджеті $50 млн картині вдалося зібрати в прокаті лише $80 млн.

У 2016 році вийшли дві картини з Гаспаром: Це лише кінець світу та Танцівниця. Вже за рік його номінували на найкращу чоловічу роль у Міжнародному кінофестивалі Рів’єра.

Ульєль також був обличчям бренду Longchamp, французької компанії з виробництва шкіри та предметів розкоші.

Особисте життя

З 2005 до 2008 року актор зустрічався з моделлю Сесіль Кассель. У 2007 році його бачили в компанії журналістки Шарлотти Казірагі, а з 2008 по 2013 зустрічався з 25-річною француженкою Джордан Крантелль.

З 2013 року він був у стосунках зі співачкою Гаеллі П’єтрі – вже в лютому 2016 року у них народився син.