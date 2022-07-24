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Отдых

Крестных-фей в парках Disney заменят мужчинами

24 июля 2022, 17:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Disney
Источник: Depositphotos

Сотрудников развлекательных парков Disney переименуют для инклюзивности. Теперь они будут называться не Крестными феями в обучении, а Учениками крестной феи.

Изменения касаются тех актеров, которые наряжают детей принцессами и рыцарями в бутиках Bibbidi Bobbidi тематических парков. Эти сотрудники используют макияж, одежду и создание причесок для детей.

— По велению волшебной палочки — плюс несколько практических приемов — ученицы нашей феи-крестной будут баловать вашего ребенка, пока он не станет героем наших сказочных историй. Дети могут выбрать прическу, а затем добавить макияж, лак для ногтей и аксессуары — даже костюм Disney, — сообщается на веб-сайте компании.

Изменения позволят работать в бутиках мужчинам — ранее эту профессию осваивали только женщины.

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Disney всегда уделял особое внимание внешнему виду актеров, которые должны соответствовать имиджу компании, созданной для семейного отдыха.

Об изменениях заявила председатель подразделения парков Диснея Джош Д’Амаро еще в прошлом году. Он заверил, что рад обновлению аттракционов и модернизации ценностей, в том числе и внешнего вида сотрудников.

Сейчас Disney занимается не только трансформацией парков развлечений, но и производством новых фильмов — в начале лета показали трейлер нового фильма культовой истории о Пиноккио. Картина полностью следует классической истории, но картинка будет максимально современной.

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Источник
CNN
Теги
Disney
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