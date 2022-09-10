Disney показал тизер новой Русалочки. Ариэль в нашумевшем фильме сыграла темнокожая актриса и певица Холли Бэйли.

Первые кадры долгожданного игрового римейка представили на выставке Disney D23.

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Режиссером Русалочки стал Роб Маршалл. Главные роли в кино также достались Хавьеру Бардему, Джоне Хауэр-Кинг, Мелиссе Маккарти, Джуду Акувидике, Номе Думезвини и другим.

Русалочка — киноадаптация к одноименному фильму 1989 года, основанного на сказке Ханса Кристиана Андерсена.

Выбор Холли Бэйли на роль Ариэль стал первым случаем, когда афроамериканская актриса играет диснеевскую принцессу.

Премьера Русалочки от Disney запланирована на 26 мая 2023 года.