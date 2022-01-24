Сегодня, 24 января, стало известно, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. Также назвали порядок выступления участников в финале.

Традиционно между музыкантами провели жеребьевку. В 2022 году организаторы решили поделить финал на две части и назвали, кто из артистов в какой выступит. Позже они решат, в каком порядке выступят участники.

В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — далее в материале.

Alina Pash – вторая половина финала;

Cloudless – первая половина финала;

Kalush Orchestra – вторая половина финала;

Laud — первая половина финала;

Michael Soul – первая половина финала;

Our Atlantic — первая половина финала;

Roxolana – вторая половина финала;

Wellboy – вторая половина финала.

В финал нацотбора на Евровидение 2022 всего прошло восемь исполнителей. Он пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.

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Также назвали имена ведущих нацотбора на Евровидение 2022. На основной сцене перед зрителями в 2022 году появится Маша Ефросинина. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Напомним, что в этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ, поскольку они завершили сотрудничество.

Евровидение в 2022 году состоится в Турине (Италия), благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.

В полуфинал нацотбора на Евровидение 2022 прошло 27 участников. Полный лонг-лист — смотрите на Фактах ICTV. Среди них были как хорошо известные музыканты, так и начинающие исполнители.