24 января стали известны финалисты отбора на Евровидение 2022 от Украины. Одним из участников стал Michael Soul, настоящее имя которого Михаил Сосунов.

Артист участвовал во многих песенных шоу, а также является финалистом белорусского отбора на Евровидение 2016 и 2019. Детальная биография Michael Soul — далее в материале.



Михаил родился 4 января 1997 года в городе Брест (Беларусь). Он является белорусским певцом и автором песен. Сосунов пошел по стопам родителей, его мама — педагог по вокалу, папа был исполнителем и композитором.

Уже в девять лет певец писал песни и музыку, окончил музыкальную школу по классу скрипки.

В 2008 году Сосунов дошел до полуфинала в белорусском отборе на Детское Евровидение. В 2011 году был участников украинского Х-Фактора.

В 2016 году парень стал финалистом белорусского национального отбора на Евровидение в составе дуэта THE EM. В 2017 году выступил на бэк-вокале у коллектива NaviBand, которая представляла Беларусь на конкурсе.



Уже через год Michael Soul выпустил мини-альбом INSIDE, в который вошло пять англоязычных треков.

В 2019 году Сосунов пробовался стал финалистом нацотбора на Евровидение 2019 от Беларуси.

Летом 2021 года Михаил заявил, что проект Michael Soul теперь официально будет находиться на территории Украины.

Сейчас 25-летний артист является финалистом нацотбора на Евровидение 2022 от Украины. Для конкурса он презентовал трек Demons. Это вторая композиция с его будущего альбома.