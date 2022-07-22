Украинский продюсер Юрий Бардаш, который поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, сбежал в Москву.

С началом полномасштабной войны в Украине Бардаш отсиживался в Грузии, однако там ему начали поступать угрозы. В своем Telegram-канале он написал, что решил уехать в РФ.

— Мне позвонил человек, которого я не знал, сообщил, что в Грузии оставаться небезопасно, нужно уходить. Я не принял всерьез данное предостережение… На следующий день мне снова позвонил тот же человек с тем же посылом. Я снова сказал спасибо, все в порядке, но вечером раздался еще один звонок уже с Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали грузинский легион и что ребята уже выехали, — написал Юрий.

Отмечает, рюкзак собрал за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после перешел пешком границу Грузии и Абхазии. По словам продюсера, ему это удалось за пять минут, поскольку его паспорт “выдан Луганским”.

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— Сейчас я в Москве, здесь спокойно, безопасно и красиво. Благодарю всех, кто написал мне слова поддержки. Я узнал, что нас много. Поверьте, каждое ваше доброе слова для меня как щит от нападок безумцев. У меня большие планы, касательно музыки и общественной жизни, и я уже приступил к их реализации, — отметил предатель.

Отметим, угрозы в Грузии Бардашу начали поступать после его эфира в Instagram, в котором он говорил пропагандистские вещи и восхвалял РФ.

Также Юрий сравнил Украину с нацистской Германией, чем разозлил пользователей сети и раскритиковал фразу Україна – понад усе!