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Предатель Юрий Бардаш получил паспорт РФ и похвастался им

23 января 2024, 14:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Юрій Бардаш

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который сбежал из страны из-за своей прокремлевской позиции, получил российский паспорт. Шоумен стал гражданином РФ, чем похвастался в соцсетях.

Как Бардаш получил российский паспорт

Так, в своем Teelgram-канале продюсер опубликовал снимок, где стоит возле стены с фотографией Путина и триколором, держа паспорт гражданина РФ. На лице у Бардаша можно заметить ехидную улыбку. Шоумен также процитировал Маяковского — речь идет о произведении Стихи о советском паспорте.

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— Я достаю из широких штанин…, — кратко подписал фото Юрий.

И хотя Бардаш ведет свой канал для россиян, “на огонек” зашли и украинцы, которые отреагировали на решение предателя:

  • Чучело, ты украинский паспорт сдало?
  • Он мелкая сошка, вообще никому не интересный
  • Продажная х**та
  • Мужиков “ЛДНР” Россия пустила на фарш, а гастролеру — паспорт.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Бардаш отсиживался в Грузии, и сбежал оттуда в Россию после того, как ему начали угрожать за его прокремлевскую позицию.

Юрий не скрывает, что побег для него не в новинку — он собрал рюкзак за 5 минут и отправился в сторону границ страны-агрессора.

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Ранее уже было известно, что Бардаш хочет получить паспорт РФ — еще осенью 2022 года шоумен заявлял, что в документ будет красоваться новое имя — не Юрий, а Георгий.

Фото: Юрий Бардаш

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Россия Юрій Бардаш
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