Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил с концертом в укрытии перед студентами и преподавателями Харьковского национального университета.

Музыкант вспомнил, что в начале года в вузе решили присвоить ему звание Почетного доктора. Вакарчук уточнил, что это не научная степень.

— С начала полномасштабного вторжения это почетное звание получили также Тимоти Снайдер и Сергей Жадан, — рассказал артист.

Сейчас Святослав Вакарчук находится на Востоке страны. Он выступает с концертами для военных. В Харьков приехал специально, чтобы увидеться с местным студенчеством.

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— Теперь эти встречи в городе имеют свою атмосферу дружеского круга, будто все всех сто лет знают, и обязательно в формате “подземного укрытия”, — поделился Святослав Вакарчук.

Здесь же он увиделся с писателем Сергеем Жаданом. Фронтмен Океана Эльзы вспомнил, как в прошлом марте они встретились после его включения в прямой эфир CNN. Это произошло возле здания, где за час до того упала российская ракета.