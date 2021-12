2021-й подходит к концу и все любители кино с нетерпением ждут следующего года, который будет состоять в основном из перезагрузок и сиквелов с парой-тройкой оригинальных проектов в придачу.

Разговоры о предстоящих кинопремьерах набирают обороты, и в обсуждениях уже начинают появляться самые ожидаемые фильмы 2022 года.

ЧАСТЬ 2

16. Хэллоуин заканчивается / Halloween Ends

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Когда: 14 октября

После вялой реакции на Хэллоуин убивает будет интересно увидеть решения, принятые Дэвидом Гордоном Грином для последней главы трилогии перезагрузки-приквела Хэллоуин заканчивается. Режиссер описывает финал как “историю взросления…”, действие которой происходит через четыре года после событий первых двух фильмов, и в которой герои “переосмысливают мир, который так дико закрутился за последние четыре года”.

17. Анчартед: На картах не значится / Uncharted

Режиссер: Рубен Фляйшер

Когда: 10 февраля

Приквел по полюбившейся многим приключенческой видеоигре, демонстрирующий, как молодой охотник за сокровищами Нейтан Дрейк в исполнении Тома Холланда (Человек-паук) путешествует по миру, чтобы раскрыть различные исторические тайны. Фильм заслуживает того, чтобы попасть в этот список уже за одно только упорство. Работа над Uncharted велась в течение многих лет, к фильму были привлечены десятки режиссеров и звезд, но все они в итоге в тот или иной момент отказывались от проекта. Uncharted был похож на нежеланный товар, но каким-то образом Рубен Фляйшер (Веном, Зомбилэнд) остался на месте. Марк Уолберг играет старшего героя Салли.

18. Базз Лайтер / Lightyear

Режиссер: Энгус Маклейн

Когда: 17 июля

Вы когда-нибудь смотрели на постельное белье Энди из Истории игрушек в стиле космических рейнджеров, задаваясь вопросом: “Неужели прототипом Базза Лайтера был реальный человек?”. Ответ – да, настоящий астронавт вдохновил создателей на эту фигурку, и теперь мы получаем анимационный фильм, основанный на легенде! Сам Капитан Америка, Крис Эванс, озвучивает верного оперативника Звездного командования фильме компании Pixar.

19. Смерть на Ниле / Death on the Nile

Режиссер: Кеннет Брана

Когда: 10 февраля

Самые таинственные усы в истории детективов возвращаются. После финансового успеха ремейка Убийства в Восточном экспрессе Кеннета Браны (в котором задействован целый ансамбль современных звезд), Эркюль Пуаро и его акцент возвращаются на место преступления в Смерти на Ниле. Актерский состав Браны на этот раз такой же сочный (в фильме играют Аннетт Бенинг, Галь Гадот, Арми Хаммер, Летиша Райт и Рассел Брэнд). Трейлер заставляет нас ожидать от фильма сенсационную привлекательность расследований с помощью современных приемов и пышности. Так ли это кажется на самом деле? Узнаем совсем скоро.

20. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Режиссер: Сэм Рэйми

Когда: 5 мая

Выход сериалов на Disney+ и трейлеры Человек-паук: Нет пути домой неоднократно подтверждали, что Marvel не собирается в ближайшее время снижать темпы расширения мультивселенной. С возвращением режиссера Сэма Рэйми к жанру, который он помог популяризировать, Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия еще больше расширит космические границы киновселенной Marvel. Элизабет Олсен вернется к роли Алой ведьмы вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и представит любимицу фанатов Америку Чавес (Ксохтил Гомес), которая может пробивать порталы в другие вселенные из воздуха.

21. Фабельманы / The Fabelmans

Режиссер: Стивен Спилберг

Когда: 3 ноября

Фильм Фабельманы, основанный на реальном взрослении режиссера Стивена Спилберга в Аризоне, – первый сценарий Спилберга после Искусственного разума 2001 года, написанный в соавторстве с постоянным коллегой Стивена Тони Кушнером. В картине играют Мишель Уильямс, Сет Роген и Пол Дано в роли членов суррогатной семьи Спилберга. Возможно, это самый интимный фильм, снятый режиссером со времен Списка Шиндлера, и трудно представить, чтобы кто-то из любителей кино не пошел на него.

22. Элвис / Elvis

Режиссер: Баз Лурман

Когда: 24 июня

Что бы ни решил снять Баз Лурман (Ромео + Джульетта, Мулен Руж!, Великий Гэтсби), вы можете быть уверены, что финальный результат будет содержать много слоев помпезности, блеска и визуальной экстравагантности. Его последняя картина – это взгляд на жизнь легендарной звезды рок-н-ролла Элвиса Пресли. Том Хэнкс, Оливия ДеДжонге, а восходящая звезда Остин Батлер, чье размеренное хладнокровие позволило ему украсть сцены в фильме Однажды… в Голливуде, исполняет роль самого Элвиса.

23. Скоростной поезд / Bullet Train

Режиссер: Дэвид Литч

Когда: 15 июля

В крупнобюджетном блокбастере с великолепным актерским составом Скоростной поезд снимаются Брэд Питт, Джои Кинг, Эндрю Кодзи, Аарон Тейлор Джонсон, Брайан Тайри Генри, Зази Биц, Майкл Шеннон, Маси Ока, Логан Лерман, Хироюки Санада, Карен Фукухара и Сандра Буллок. Боевик режиссера Дэвида Литча звучит просто потрясающе: пять убийц на скоростном поезде, чьи задания взаимосвязаны, – это тот тип фильма, который точно знает, чем он привлекателен.

24. Невыносимая тяжесть огромного таланта / The Unbearable Weight of Massive Talent

Режиссер: Том Гормикэн

Когда: 22 апреля

Испытывающий нехватку денег Николас Кейдж (да, Николас Кейдж играет Николаса Кейджа) неохотно соглашается на платное появление на дне рождении фанатки одного миллиардера, но на самом деле сам является информатором ЦРУ, поскольку фанатка – наркобарон, и в конце получает роль в фильме Тарантино. В ролях Николас Кейдж, Педро Паскаль, Шэрон Хорган, Тиффани Хэддиш и Нил Патрик Харрис. Фильм года.

25. Серый человек / The Gray Man

Режиссеры: Энтони Руссо и Джо Руссо

Когда: подлежит уточнению

Джо и Энтони Руссо стремятся обратить успех шпионских фильмов Marvel на другую демографическую группу с помощью фильма Серый человек, который будет стоить 200 миллионов долларов и основан на дебютном романе автора Марка Грини. Райан Гослинг исполняет роль Корта Вентри, ветерана ЦРУ, известного под зловещим титульным псевдонимом. Параноидальные игры патриотов начинаются, когда бывший партнер по агентству (Крис Эванс) отправляется на его поиски. Это звучит очень похоже на Зимнего солдата, и Netflix выделил на это значительные средства.

26. Сын / The Son

Режиссер: Флориан Зеллер

Когда: подлежит уточнению (ред. фильм явно будет делать упор на награды, поэтому ожидаем релиз осенью)

У драматурга/театрального режиссера, ставшего кинорежиссером, Флориана Зеллера была неплохая карьера сценариста. Однако в 2020 году он вышел на новый уровень со своим полнометражным режиссерским дебютом Отец, который принес Энтони Хопкинсу премию Оскар за лучшую мужскую роль. Успех фильма дал ему возможность написать и поставить еще одну экранизацию собственной пьесы. Новая работа режиссера привлекла суперзвездный актерский состав: Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби, Зен МакГрат и Энтони Хопкинс.

27. Время армагеддона / Armageddon Time

Режиссер: Джеймс Грэй

Когда: подлежит уточнению (ощущается фильмом под наградной сезон, — Ред.)

Режиссер Джеймс Грей (К звездам) возвращается к своим уличным корням с фильмом о взрослении в Куинсе в 1980-х годах. В главных ролях Энн Хэтэуэй, Джереми Стронг и Энтони Хопкинс. Первоначально в проекте были заявлены Оскар Айзек, Кейт Бланшетт и Роберт Де Ниро, однако они отказались от участия из-за пандемии. Фильм рассказывает о двух лучших друзьях, которых вскоре разрывают классовые противоречия, привилегии и маркер класса, когда одного из них переводят в частную школу.

28. Бульвар разочарования / Disappointment Blvd

Режиссер: Ари Астер

Когда: подлежит уточнению

Вслед за Солнцестоянием, феноменальном фильмом о горе и катастрофе, Ари Астер объединяется с всегда интересным Хоакином Фениксом для Бульвара разочарований. Описанный как “интимный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен”, Астер назвал свой фильм “комедией кошмаров”. Режиссер утверждает – его третий фильм будет длиться четыре часа, что говорит об амбициях.

29. Северянин / The Northman

Режиссер: Роберт Эггерс

Когда: 22 апреля

Роберт Эггерс (Ведьма, Маяк) укрепляет свою репутацию режиссера, за которым стоит наблюдать, и его мастерство было отмечено выдающимся актерским составом его последнего фильма: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дэфо, Итан Хоук, Клас Банг, Бьорк и Ральф Айнесон. В центре фильма Северянин – скандинавский принц 10 века, который отправляется на поиски мести после убийства своего отца.

30. Блондинка / Blonde

Режиссер: Эндрю Доминик

Когда: подлежит уточнению

Адаптация пронзительного исторического рассказа Джойс Кэрол Оутс о неспокойной жизни и карьере Мэрилин Монро. Фильм, в котором в роли Монро снялась Ана де Армас с Эдриеном Броуди, Бобби Каннавале и Джулианной Николсон в ролях второго плана, был отложен. По слухам, его премьера чуть не состоялась в Каннах в 2021-м, и Netflix встревожен тем, насколько шокирующим он является. Сама Оутс высоко оценила черновой вариант фильма в прошлом году, назвав его “блестящей”, “тревожной” и “абсолютно феминистической интерпретацией”.